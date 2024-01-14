"جامعة المجمعة" تعقد مؤتمرًا دوليًّا حول أهداف التنمية المستدامة 2030

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 2:47 مساءً

تعقد جامعةُ المجمعة، خلال الفترة 22-23 يناير الجاري، في مقرّها بالمحافظة؛ مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "الجامعات وأهداف التنمية المستدامة 2030 - المستهدفات والممارسات"، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان. يُعقد المؤتمرُ في إطار مبادرة جامعة المجمعة لتعزيز المفاهيم الإيجابية المتضمنة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وتفعيل دور الجامعة في التفاعل مع التوجهات التنموية المحلية والإقليمية العالمية. وقال وكيل الجامعة للتنمية والاستثمار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري: إن هذا المؤتمر يمثّل خطةً لدعوة الجامعات للعمل على تسريع دورها في الإسهام في تحقيق الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف: أن الأهداف الجوهرية للمؤتمر تتمثّل في تمكين الحوار المعمق بالتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها؛ إذ يسعى إلى إبراز الدور الحيوي للجامعات في التنمية بشكل عام، وأهداف التنمية المستدامة بشكل خاص. وأوضح "الدوسري": أن المؤتمر يدور حول أربعة محاور مختارة بعناية؛ لتحفيز المناقشات الثاقبة والمساهمات الهادفة. وتابع: يشتمل محور التنمية والاستدامة على: الأهداف، والمفاهيم، والآثار، ومحور أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية المملكة 2030، وكذلك محور دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030: الواقع الحالي، بالإضافة إلى محور تفعيل دور الجامعات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. ولفت "الدوسري" إلى أن الجامعة ترحّب بمشاركة الجامعات، والمتخصّصين العاملين في مجالات التنمية، والباحثين، والخبراء من داخل وخارج المملكة مـن خـلال الحضور والمشاركة في الجلسات العلمية، والورش المصاحبة، والمعرض المصاحب. يُذكَر أنه يمكن التواصل مع المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني، وعن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].

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