انت الان تتابع أول مُتخلية عنه منذ 900 عام.. ملكة الدنمارك توقّع تنازلها عن العرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 2:50 مساءً

وقّعت ملكةُ الدنمارك "مارجريت الثانية" تنازلَها التاريخي عن العرش، اليوم "الأحد"؛ مما يمهّد الطريق لابنها "فريدريك العاشر" ليصبح ملكًا على الفور؛ بحسب ما ذكرت الإذاعة الدنماركية "دي آر". و"مارجريت" التي تبلغ من العمر 83 عامًا هي أول ملكة دنماركية تتخلّى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام، منذ أن تنحّى الملك إريك الثالث لام ودخول دير عام 1146. ووقّعت "مارجريت" على تنازلها عن العرش خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الدنماركي في قصر كريستيانسبورغ؛ وهو المجمع الضخم في كوبنهاغن، الذي يضمّ غرف استقبال ملكية، وإسطبلات ملكية، بالإضافة إلى البرلمان الدنماركي، ومكتب رئيس الوزراء، والمحكمة العليا. وقُدّمت الوثيقة لها وهي تجلس على طاولة ضخمة مغطّاة بقطعة قماش حمراء يجلس حولها أفراد العائلة المالكة وأعضاء الحكومة الدنماركية. وكان "فريدريك - 55 عامًا" حاضرًا في الغرفة، وبعد ذلك ستعلنه رئيسة الوزراء "ميتي فريدريكسن" ملكًا على شرفة القصر أمام آلاف الأشخاص. وحضر الحفلَ أيضًا نجلُ "فريدريك كريستيان" البالغ من العمر 18 عامًا، والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش.

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