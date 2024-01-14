الإعلامي "العلي" يكرم رئيس الرقباء "راشد الدوسري" بمناسبة تقاعده

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الإعلاميُّ الرياضي المعروف جمال عبدالمجيد العلي، رئيسَ الرقباء راشد حسن الدوسري، بمناسبة تقاعده من السلك العسكري، بعد 30 عامًا قضاها في خدمة الوطن.

ويعتبر "راشد الدوسري" من الكفاءات الإدارية المميزة التي عملت في المديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية على مدى 30 عامًا، حتى صدر قرار بإحالته للتقاعد بعد انقضاء المدة النظامية.

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