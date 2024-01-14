انت الان تتابع بريطانيا تهدّد بشنّ ضربات جديدة على الحوثيين إذا استمرّوا في مهاجمة السفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 4:06 مساءً

هدّد وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون"، اليوم "الأحد"، بأن بريطانيا مستعدّة لتنفيذ مزيد من الضربات على أهداف للحوثيين في حال استمرار تعرّض السفن التجارية والعسكرية للهجوم بالبحر الأحمر. وقال "كاميرون" في مقال كتبه بصحيفة "التلغراف" البريطانية: "إذا سُمح للحوثيين في اليمن بمنع مرور السفن، فستتعرّض سلاسل التوريد الحيوية للتهديد، وسترتفع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم". وأضاف: "موقفنا الواضح أننا سندافع دائمًا عن حرية الملاحة، والأهم من ذلك أننا سنكون مستعدين لدعم الأقوال بالأفعال". واعتبر أن الضربات التي شنّتها القوات الأمريكية والبريطانية خلال الأيام الماضية، ستؤدي إلى حدّ ما إلى إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيران. وأشار "كاميرون" إلى أن بريطانيا لم تتعجّل في الضربات الموجهة للحوثيين، وأنها أصدرت تحذيرًا بعد تحذير لهم قبل شنّ هذه الضربات.

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