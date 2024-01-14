شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ألف مستفيد من الدورات الإسعافية للهلال الأحمر بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

مئات المحاضرات التوعوية

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي، 814 دورة تدريبية لأفراد المجتمع، شملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية بالإضافة الي العديد من الشركات والمؤسسات التجارية.وبلغ عدد المستفيدين من الدورات أكثر من 64,161، منهم 48810 رجل و15351 امرأة، كما بلغ عدد المستفيدين من طلاب المدارس 16115 طالبًا من 70 مدرسة في المنطقة.وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة من خلال مراكز التدريب والتي تضم نخبة من المدربين في الهيئة بكل من: جدة - العاصمة المقدسة - الطائف، علي تأهيل وتدريب كافة أفراد المجتمع علي الإسعافات الأولية من خلال برنامج سفير الحياة للجنسين «رجال - نساء».كما قدمت الهيئة 362 محاضرة توعوية في هذا المجال، وتم خلال هذه المحاضرات تعريف أفراد المجتمع بكيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسعافات الأولية.أتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية، وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة التي يتم الحاجة إليها في مواجهة الحالات الطارئة، سواء كانت تلك الحالات مرضية أو ناتجة عن إصابات، حيث تسهم الإسعافات الأولية بشكل كبير في إنقاذ الحالات ودعم إصابات ما قبل وصولها للمستشفى. كما تم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الارشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.ويمكن لجميع أفراد المجتمع الحصول على الدورات التدريبية الطبية الإسعافية التخصصية ودورة سفير الحياة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة“منصة متأهب ”.