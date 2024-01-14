شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق حاويات الدمام.. تشديد إجراءات السلامة والصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أهمية اتخاذ إجراءات سلامة محددة لمنع الحرائق وإدارتها في المستودعات والأماكن التي يتم فيها العمل المستمر، وذلك من خلال توفير نظام متكامل للإنذار المبكر وإطفاء الحرائق، وإعداد خطط طوارئ وتدريبات بشكل دوري، بالإضافة إلى تخزين البضائع بطريقة آمنة وتنفيذ فحوصات دورية. حريق حاويات وباشر رجال الدفاع المدني بالدمام السيطرة على حريق اندلع في حاويات بالمنطقة المساندة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم، مؤكدًا أنه لم ينتج عنه إصابات.

وتعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة للميناء إثر وقوعه مباشرة.

وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث. خطورة الحرائق حذر رئيس لجنة البيئة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والمستشار البيئي طلال الرشيد، من خطورة الحرائق في المصانع والمستودعات، والتي تشكل خطراً على البيئة والسكان.

وقال، إن هذه الحرائق تنتج عن عدم توفر وسائل السلامة، وعدم وجود إدارة بيئية صحيحة داخل المنشأة.

وأضاف أن هذه الحرائق قد تحمل مادة الديوكسين، وهي مادة مسرطنة إذا كان الحريق ناتج عن مواد بلاستيكية. متابعة السلامة وشدد الرشيد على أهمية متابعة السلامة في المصانع والمستودعات، وأن تكون على أعلى المستويات. مشيرا إلى أن غرفة الشرقية تقوم بشكل مستمر ودوري بعمل برامج ومحاضرات توعوية في القطاع البيئي أو الصناعي، حيث تقدم برامج وورش عمل على أعلى المستويات يقدمها متخصصون في كافة المجالات.

ووضع حلاً للحد من هذه الحرائق، وهو أن يكون هناك رقابة جيدة على المصانع والمستودعات، وأن تقوم الغرفة التجارية ببرامج توعوية للمصانع والمستودعات. ودعا أصحاب المصانع والمستودعات إلى الاهتمام بوسائل السلامة وتطبيق الاشتراطات البيئية. نظام إنذار وإطفاء الحرائق أكد رائد السويلم أهمية وجود نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الموانئ والمباني، مشيراً إلى أنه يمكن أن يشمل ذلك استخدام أجهزة الكشف عن الدخان والحرارة والرشاشات الأوتوماتيكية لإخماد الحرائق.

وقال السويلم: ”يجب أن يكون نظام الإنذار متكاملاً وفعالاً، بحيث يتم إبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن عند حدوث حريق، كما يجب أن يكون نظام الإطفاء مجهزًا بالوسائل اللازمة لإخماد الحريق بكفاءة، وذلك لمنع انتشاره وحماية الأرواح والممتلكات“. خطط الطوارئ والتدريبات بين عبدالله الغامدي أهمية إعداد خطط طوارئ وتدريبات بشكل دوري للتعامل مع حوادث الحرائق، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم تدريب الموظفين على تنفيذ هذه الخطط بفعالية.

وقال الغامدي: ”يجب أن تتضمن خطط الطوارئ إجراءات واضحة لتحديد المسؤوليات وكيفية التعامل مع الحرائق، كما يجب أن يتم تدريب الموظفين بشكل دوري على تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك لضمان الاستجابة الفعالة في حالة حدوث حريق“.

تخزين البضائع بطريقة آمنة

شدد الغامدي على أهمية تخزين البضائع بطريقة آمنة وفقًا للمعايير المحددة، مشيراً إلى أنه قد يتطلب ذلك استخدام مستودعات معزولة ومجهزة بأنظمة إطفاء الحرائق ومواد وقائية.

وقال الغامدي: ”يجب أن يتم تخزين البضائع بطريقة لا تتسبب في اندلاع حريق، وذلك من خلال استخدام مستودعات معزولة ومجهزة بأنظمة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى استخدام مواد وقائية مثل الحواجز الحرارية والمواد غير القابلة للاشتعال“. فحوصات دورية أكد الغامدي أهمية تنفيذ فحوصات دورية لضمان سلامة المباني والأجهزة وأنظمة الحماية من الحرائق، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن فحص وصيانة أجهزة الإنذار والرشاشات الأوتوماتيكية والأجهزة الكهربائية والأنظمة الكهربائية الأخرى.

وقال الغامدي: ”يجب أن يتم إجراء فحوصات دورية للمباني والأجهزة وأنظمة الحماية من الحرائق، وذلك للتأكد من سلامتها وكفاءتها، وذلك لمنع وقوع حوادث الحرائق“.