شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. هذه العلامات إذا وجدتها على الدجاجة لا تشتريها أبداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الدجاج من الأطعمة المغذية، وهو عنصر غذائي أساسي، ولكنه مثل العديد من منتجات الدواجن واللحوم، يمكن أن يفسد.

ويمكن أن يؤثر ذلك على طعمها وملمسها وفي بعض الحالات، قد تصيبك بالعديد من الأمراض.

يمكنك البحث عن علامات معينة للتأكد من أنك تأكل دجاجًا آمنًا للاستهلاك، وذلك وفقاً لموقع health line المعني بالصحة.

أولاً: المظهر واللون

اعتمادًا على ما إذا كان لديك دجاجة نيئة أو مطبوخة، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها من حيث مظهرها ولونها.

دجاج نيء

قبل تحضير الدجاج، من المهم فحص مظهره بحثًا عن علامات التلف.

يجب أن يكون لون الدجاج النيء وردي فاتح مع قطع بيضاء دهنية، وإذا كان رماديًا أو أخضر أو ​​إذا كان لون الدهن أصفر، فهذه علامة على التلف ويجب التخلص من الدجاج.

ومع ذلك، من الطبيعي أن تحدث تغيرات طفيفة في لون لحم الدجاج.

على سبيل المثال، قد تلاحظ سوادًا طفيفًا أو بهتانًا خفيفًا في اللحم الوردي، نتيجة طبيعية لتحول أوكسيوجلوبين - بروتين وصبغة حمراء - إلى ميتيوجلوبين بعد التعرض للأكسجين.

على الرغم من أنه ليس دائمًا علامة على التلف، إلا أن هذا قد يعني أن الدجاج ليس طازجًا.

وطالما تم تخزين الدجاج بأمان في الثلاجة أو الفريزر، فإن تغيرات اللون المعتدلة أمر طبيعي.

أخيرًا، إذا لاحظت أي علامات تلف واضحة، مثل نمو العفن، فتخلص من الدجاج، حيث لا يمكنك قطع جزء صغير مكان نمو العفن، إنما يجب التخلص من قطعة الدجاج بأكملها أو مجموعة الدجاج.

- شم رائحة الدجاج

الدجاج ليس خاليًا من الرائحة تمامًا، ولكن إذا كانت للدجاجة رائحة قوية أو حامضة، فهي ليست جيدة وغير صالحة للأكل

- الملمس

ملمس الدجاجة عادة لامعاً، ولكن إذا شعرتِ بأن ملمس الدجاجة لزجة وسميكة، فمن الأفضل عدم طهيها.