"عمر الشهري" يحتفل بزواجه في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس عمر بن زاهر الشهري بزواجه من كريمة المهندس عبدالله معاضة الشهري في مدينة الرياض، بحضور جمع غفير من الأصدقاء والزملاء والأقارب.

"الخليج 365" تُهنئ المهندس عمر الشهري بالزواج، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.

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