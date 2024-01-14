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ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنغلاديش بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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