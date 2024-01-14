شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنغلاديش بمناسبة أدائها اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.