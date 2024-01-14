شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنغلاديش بمناسبة أدائها اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.