عقد القران بالحرمين وجلسات ثقافية مع أهالي مكة والمدينة

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن عدد من الفرص لريادة الأعمال في قطاع الحج والعمرة، واشتملت الفرص التي طرحت على عدد من الخيارات أمام رواد الأعمال، تتمثل في تنظيم عقد القران في الحرمين الشريفين وحضانة واستضافة أطفال مؤقتة، كذلك الاستضافة الثقافية مع عائلات مكة والمدينة وعدد من الفرص التي دعت فيها الوزارة إلى الدخول عبر منصة نسك للمشاركة فيها.

وقال وزير الحج والعمرة خلال جلسة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن بمؤتمر الحج والعمرة عن طرح مجموعة من الفرص المتاحة لرواد الأعمال ضمن منصة وتطبيق نسك، معربا عن استعدادهم لتميكن الراغبين في طرح خدماتهم لتقديم مشروعات مبتكرة لتطوير تجربة ورحلة الضيف وإثرائه.

وأوضح لـ"دوت الخليج" أستاذ التسويق المساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة الدكتور أيمن علي شربيني، إن ما انطلقت فيه وزارة الحج من فتح شراكات مع رواد الأعمال في مجالات متعددة لهو عهد جديد من تعاون يرسم طريق المستقبل لهذه الصناعة المستدامة. فتح مجال المشاركة لرواد الأعمال سيكون له تأثير إيجابي في نقطتين جوهريتين: أولاً: سيعمل على تحويل هوايات ومهارات رواد الأعمال إلى مهنة لها عوائد على الأفراد والمؤسسات مما يساهم في زيادة الدخل، وما له من آثار إيجابيه على المجتمع والبطالة والاقتصاد بشكل عام. ثانيا: ستنعكس هذه الخطوة بشكل إيجابي على مهنية وتخصصية الأعمال المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا ما سيضيف صورة ذهنية جيدة على صناعة الضيافة.

فرص طرحتها وزارة الحج والعمرة لريادة الأعمال

• المرافق الشخصي والمرشد السياحي

• تنظيم عقد القران في الحرمين الشريفين

• حضانة واستضافة الأطفال المؤقتة

• متاجر الهدايا التذكارية وخدمة التوصيل

• تنظيم الرحلات الدينية والتاريخية والسياحية

• طباعة وتغليف وإرسال شهادات المنصة

• نقل الكراسي المتحركة بين السكن والحرم

• الخدمات الطبية المتنقلة في الحرمين

• الاستضافة الثقافية مع عائلات مكة والمدينة

• التصوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة

• الربط بين المدفوعات الرقمية في الدول الأخرى والمملكة