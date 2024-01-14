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القيادة تهنئ الملك فريدريك العاشر باعتلائه العرش في الدنمارك

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الرياض - علي القحطاني - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك .

وقال الملك المفدى : ” يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك ، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

ومن جانبه ، بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك .

وقال سمو ولي العهد : ” يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك ، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد ، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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