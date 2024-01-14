شكرا لقرائتكم خبر إغلاق منشأة تصنع الحلاوة الطحينية بالميكروبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت المخالفات وجود ميكروب «السالمونيلا»، ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية (حلاوة طحينية) تحتوي على عدد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط.

وبينت الهيئة أنه من خلال جولات الرصد والتقصي التي تجريها للتأكد من سلامة المنتجات وامتثال المنشآت، رصدت ممارسة المنشأة لنشاط تصنيع تلك المنتجات في الفترة المسائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وبلدية المحافظة لضبط المنشأة.

ورصدت «الغذاء والدواء» عددا من المخالفات في المنشأة، ومنها ممارسة التصنيع والتخزين دون الحصول على ترخيص، تدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع ووجود حشرات في استراحة العمال ومستودعات المنتج النهائي، عدم امتلاك عدد من العاملين شهادات صحية، وجود صدأ على أجهزة تحضير المنتج الغذائي، إضافة إلى وجود ميكروب «السالمونيلا».

وأوضحت الهيئة أنه جرى ضبط وحجز جميع المنتجات الغذائية، وسحب عينات للتحليل، وإغلاق المنشأة ومستودعاتها احترازيا لحين التصحيح، كما جرى استدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله وإكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.

مخالفات رصدت: