السماح للطلاب بدراسة أكثر من تخصص في الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ عدد من الجامعات في المملكة، بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، في إطلاق وتنفيذ مبادرة «الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيا»، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص، وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: (التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، إضافة إلى أنماط أخرى ستطبق بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

جامعات المرحلة الأولى: