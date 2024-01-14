المربعانية تحول محمية الإمام تركي لساحة خضراء

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- بواسطة أيمن الوشواش - نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على مساحات واسعة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث أظهرت المشاهد هناك جمال الأرض في مناظر طبيعية خلابة غناء مع نهاية «المربعانية»، تجسد بيت الشاعر العباسي «البحتري» (أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا.. من الحسن حتى كاد أن يتكلما). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على مساحات واسعة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث أظهرت المشاهد هناك جمال الأرض في مناظر طبيعية خلابة غناء مع نهاية «المربعانية»، تجسد بيت الشاعر العباسي «البحتري» (أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا.. من الحسن حتى كاد أن يتكلما). وشكلت النباتات البرية ذات اللون الأخضر الزاهي، مع الزهور التي تتراقص مع الهواء العليل، لوحات جمالية ومناظر طبيعية، زادها حسنا وجمالا الأشجار المعمرة المتنوعة التي تتميز بها المحمية، إضافة لعدد كبير من النباتات والأشجار، كالطلح ولأرطى والسدر والعوسج والأقحوان والرمث والشيح والقيصوم والخبيز والرشاد والنصي والحوذان والربلة، والحميض والحنوة والحوى وغيرها من النباتات الأخرى المتنوعة. أهم النباتات والأشجار: الطلح والأرطى والسدر.

العوسج والأقحوان.

الرمث والشيح والقيصوم.

الخبيز والرشاد والنصي.

الحوذان والربلة، والحميض.

الحنوة والحوى.

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