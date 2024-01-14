شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تبدأ تنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة الملك عبد العزيز في تنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًا"، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ومجلس شؤون الجامعات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية د. عادل أبو زنادة، أن المبادرة تتيح المجال للطلبة اختيار الدراسة في أكثر من تخصص حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

يأتي ذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، إذ يمكن للطلبة في مرحلة البكالوريوس دراسة جزء من تخصص آخر مع التخصص الأساسي بناء على قدراتهم ورغباتهم، لدعمهم في تطوير رحلة دراسية تلبّي اهتماماتهم العلمية، وتسهم في رفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. تعزيز الطموحات الشخصية للطلاب وعن أثر المبادرة على الطلبة، أوضح د. أبو زنادة أنها تعزز الطموحات الشخصية للطلاب، وتوفر الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، وتمكّن الطلبة من الوصول إلى مستويات عالية من التفوق والتميز وتعزيز قدراتهم المهارية.

كما تسهم في تحقيق التكامل بين الكليات والأقسام العلمية المختلفة بما يواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز شغف الطلاب واهتماماتهم العلمية من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات متعددة، وتعزيز قدراتهم التحليلية والعملية.