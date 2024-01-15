طالبة سعودية تتفوق بمؤتمر الصيدلة الدولي

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الطالبة ندى العتيبي من كلية الصيدلة بجامعة شقراء على المركز الخامس في جائزة أفضل عرض ملصق علمي في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (Duphat)، وذلك من بين 400 مشارك يمثلون 50 جامعة دولية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الطالبة ندى العتيبي من كلية الصيدلة بجامعة شقراء على المركز الخامس في جائزة أفضل عرض ملصق علمي في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (Duphat)، وذلك من بين 400 مشارك يمثلون 50 جامعة دولية. ويعد المؤتمر، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل فرصة للباحثين والمختصين في مجال الصيدلة للتعرف على أحدث التقنيات والتطورات، واكتساب المعرفة العلمية وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بينهم، وكذلك مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية.

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