مناقشة 4 محاور بمؤتمر التراث الثقافي المغمور بالمياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة التراث «المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه» بمحافظة جدة اليوم، والهادف إلى التوعية بالدراسات الخاصة بهذا التراث، ومناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على معالم التراث المغمور بالمياه من خلال 4 محاور، فيما سيكرم خلال الفعالية رواد المجال والباحثون.

وتسعى هيئة التراث من خلال المؤتمر إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتركيز على مشاريع المسح والتنقيب للمواقع التراثية المغمورة بالمياه، واكتساب وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الذي لا يتجزأ من التبادل الثقافي المنبثق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية المملكة 2030م، واستنادا إلى ما أعلن عنه وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، في الاجتماع الثقافي المشترك لوزراء الثقافة في 2020م، من إنشاء مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي.

ويتضمن المؤتمر 4 جلسات حوارية تقام من 9 صباحا وحتى 6 مساء، تستضيف فيها الهيئة نخبة من الباحثين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يتناول المحور الأول «مشاريع مسح التراث المغمور في المملكة»، بينما سيطرح المحور الثاني «نتائج مشروعات مسح التراث المغمور حول العالم»، وفي المحور الثالث تأتي «مصادر البحث الأثري والتقنيات الحديثة في المسح والتنقيب عن التراث المغمور بالمياه»؛ في حين سيتم مناقشة «بناء القدرات وإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه» في المحور الرابع والأخير.