«مسك» تضاعف أثر القادة وتبني جسور التواصل مع الشباب في دافوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» المنعقد في سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الحالي، تحت شعار «فكّر وأثّر: ضاعف أثرك»، حيث تواصل جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة ومعالجة التحديات العالمية للشباب عبر الحوار الفعال.

وتأتي مشاركة «مسك» للسنة السادسة في «دافوس» بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب، والتركيز على التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب؛ إذ سيسلط الضوء على الفرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة «مجلس الشباب» الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية، إلى جانب مساحات تفاعلية يشارك فيها 35 متحدثا ومتحدثة في 10 جلسات حوارية تعزز الحوار، ويناقش من خلالها الموضوعات ذات الأهمية، وأثر مبادرات وبرامج مسك على مجتمع الشباب محليا وعالميا، فيما تأتي منصة «المواطنين المؤثرين» وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات مسك المحفزة للتغيير، وتمكين المجتمعات المحلية التي يشارك في تقديمها الشباب السعودي المستفيد من برامج المؤسسة.

كما خصصت منصة حوارية تجمع الشباب والقادة تحت عنوان «حوار بلا حدود» لدراسة أثر القادة على التغيير المجتمعي الذي يحركه الشباب، في حين تأتي المساحة التفاعلية الثالثة إضافة إلى 3 طاولات مستديرة؛ لعرض توصيات الشباب على القادة، بما يمكن أصحاب القرار من مضاعفة أثر مجتمع الشباب، وتوفير الفرص التي تدعمه وتأخذ بأفكاره وتوصياته؛ لابتكار حلول جذرية لمعالجة التحديات العالمية للشباب.

أهداف جهود «مسك» في المحافل الدولية: