شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء الحرب.. مواقف المملكة المشرفة لدعم غزة في 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركات على كافة المستويات، وجهود منقطعة النظير قدمتها المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم كل أوجه الدعم له في ظل حرب عدوانية يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء.

تلك الجهود الحثيثة لاقت اهتمامًا وإشادة واسعتين من قادة وزعماء العالم، حتى قال عنها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المملكة العربية السعودية دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي، وقدمت دورًا بنّاءً للغاية، ليس في سبيل التخفيف عن الفلسطينيين وإنهاء الصراع الذي يحدث في غزة فحسب، بل لإيجاد حل سياسي للصراع وإحلال السلام.

وفي اليوم الـ 100 من عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، نرصد أبرز ما قدمته المملكة لدعم سكان القطاع.



حملة إغاثة الشعب الفلسطيني

في الثاني من نوفمبر 2023 أطلقت المملكة حملتها الشعبية الموسعة لإغاثة الشعب الفلسطيني بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



يمكنكم التبرع لـ #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين من خلال #منصة_ساهم:https://t.co/c0RPEgLZGe

أو من خلال التحويل البنكي إلى مصرف الراجحي:

SA5580000504608018899998

أو من خلال رسالة نصية للرقم 5565 :

الرقم 1 للتبرع بـ 10 ريالات

الرقم 2 للتبرع بـ 20 ريال

الرقم 3 للتبرع بـ 30 ريال pic.twitter.com/uhX3tZQvhy

— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) يمكنكم التبرع لـ #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين من خلال #منصة_ساهم:https://t.co/c0RPEgLZGe



أو من خلال التحويل البنكي إلى مصرف الراجحي:

SA5580000504608018899998



أو من خلال رسالة نصية للرقم 5565 :

الرقم 1 للتبرع بـ 10 ريالات

الرقم 2 للتبرع بـ 20 ريال

الرقم 3 للتبرع بـ 30 ريال pic.twitter.com/uhX3tZQvhy — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) November 2, 2023

وخلال 100 يوم استطاعت الحملة جمع أكثر من 616 مليون ريال، تبرع بها أكثر من مليون ونصف شخص، حسب ما ذكرته منصة "ساهم".

وتستمر الحملة في عملها بجمع التبرعات وتجهيز المواد الإغاثية الضرورية والمتنوعة التي تنقلها لفلسطين جوًا وبحرًا.

جسر جوي عاجل

في 9 نوفمبر 2023، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت أطنانًا من المساعدات الموجهة إلى سكان غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي يسيّرها #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة pic.twitter.com/bKucb0HiFn

— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي يسيّرها #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة pic.twitter.com/bKucb0HiFn — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) January 7, 2024

واستمر الجسر الجوي بلا انقطاع في نقل الإمدادات الإغاثية لسكان غزة، حتى وصل عدد الطائرات التي حملت المساعدات إلى 38 طائرة بحلول السابع من يناير الحاليّ، وحملت الطائرة الـ37 أطنانًا من المساعدات كسابقاتها.

القمة العربية الإسلامية الطارئة

في 11 نوفمبر الماضي، عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور وفود من زعماء البلدان العربية والعالم والمنظمات الدولية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها، أن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة، مجددًا رفض المملكة لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.

كلمة صادحة بقوة لسمو سيدي ولي العهد في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، ومعبرة أكد فيها:

- رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

- تأكيد المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

- تحميل سلطات الاحتلال... pic.twitter.com/obFGI3wQwi

— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) كلمة صادحة بقوة لسمو سيدي ولي العهد في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، ومعبرة أكد فيها:

- رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

- تأكيد المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

- تحميل سلطات الاحتلال… pic.twitter.com/obFGI3wQwi — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) November 11, 2023

وأوضح سموه أن المملكة بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب، مجددًا المطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية.

وانبثق عن القمة عدد من القرارات، من أبرزها كسر الحصار على غزة، وإدانة العدوان الإسرائيلي، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية.

وخرجت القمة أيضًا بتكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية الـ 32 والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا – نيجيريا - فلسطين، وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

لتبدأ بعده اللجنة الوزارية جولاتها العالمية في سبيل إنهاء هذا العدوان على الشعب الفلسطيني.



وأوضح أن أولى الخطوات لتفعيل القرار ستكون بزيارة إلى الصين، ثم يعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع. في 18 نوفمبر أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.وأوضح أن أولى الخطوات لتفعيل القرار ستكون بزيارة إلى الصين، ثم يعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع.

صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية يعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والمحطة الأولى هي #الصين. pic.twitter.com/nu0kz9WBFR

— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يعلن عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.. والمحطة الأولى هي #الصين. pic.twitter.com/nu0kz9WBFR — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 18, 2023



ومن الصين غادرت اللجنة إلى موسكو

وبعدها لندن في اليوم التالي، ثم باريس، وتلتها وفي 29 نوفمبر بالفعل، التقت اللجنة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين، ليؤكد أعضاؤها أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.ومن الصين غادرت اللجنة إلى موسكووبعدها لندن في اليوم التالي، ثم باريس، وتلتها برشلونة فنيويورك، وتتابعت الجولات العالمية حتى وصلت إلى المحطة العاشرة لها في ديسمبر الماضي بالعاصمة النرويجية أوسلو.

في 18 نوفمبر أيضًا، كانت المملكة تُسيّر أولى طلائع الجسر البحري على غرار الجسر الجوي الإغاثي الموجه لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، فأرسلت سفينة من ميناء جدة الإسلامي ، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنًا.

وبلغ عدد تلك السفن حتى 7 يناير، 5 سفن، انطلقت إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، لتخفف محتوياتها عن الفلسطينيين معاناتهم.

وشملت السفينة الخامسة وحدها 400 طن من مواد غذائية وإيوائية، كالخيام والبطانيات ومواد طبية، شملت أجهزة تنفسية و300 أسطوانة أكسجين، لتستمر التدفقات الإغاثية لإنجاد الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتزامن مع تحركات المملكة لتخفيف وطأة الحرب عليهم وإيقاف هذا العدوان.