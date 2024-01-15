شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مزارعًا ونحالًا وأسرة منتجة في مهرجان جدة الزراعي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، ”مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة“ والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في السلام مول.ويأتي المهرجان بمشاركة أكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة، حيث يعرضون منتجاتهم الزراعية المتنوعة من محاصيل الخضار والفاكهة والتمور، والعسل ومنتجات المناحل، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة.وأكد ”الخليف“ أن المحافظة مقبلة على فعاليات متنوعة، تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار في مواسم الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذه المهرجانات تساعد المزارعين في عرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، وتعريف المجتمع بأهمية المنتجات الزراعية المحلية، ودعم الأسر المنتجة.ويتضمن المهرجان أيضًا عددًا من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، وعددًا من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات للأطفال.وتشهد فعاليات المهرجان إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث يحرصون على شراء المنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين والأسر المنتجة.