شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. أكثر من مليون ساعة تطوعية بعائد 3 ملايين ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك التقرير السنوي التفاعلي لإنجازاتها خلال عام 2023، الذي يلقي الضوء على أبرز منجزاتها ومبادراتها ومشروعاتها التطوعية خلال العام الماضي.

وأوضحت في تقريرها، أن مجموع عدد الساعات التطوعية التي نفذتها، بلغ أكثر من مليون و66700 ساعة، بعوائد اقتصادية تجاوزت 3 ملايين ريال، نفذها 10600 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد الفرص التطوعية التي أطلقتها تجاوزت 2600 فرصة تطوعية، فيما بلغت نسبة الرضا عن آداء الجمعية 99%.

استراتيجية جديدة وتعمل الجمعية خلال العام الحاليّ 2024 على استكمال ما بدأته من خلال الاستراتيجية الجديدة، التي من أبرزها دورها تجاه تكامل العمل التطوعي بالمنطقة، وخلق فرص احترافية لتفعيل التطوع الاحترافي في المنظمات غير الربحية، بمشاركة الجهات الحكومية.

بالإضافة غلى تقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات، وتعزيز الشراكات وتنمية أطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في العمل التطوعي.