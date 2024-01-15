شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 270 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999) في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)