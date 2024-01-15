انت الان تتابع أبو عبيدة: عديدٌ من الأسرى قُتلوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر الناطق باسم كتائب القسّام أبو عبيدة؛ في مقطع فيديو بثّته قناة الجزيرة القطرية، وقال أبو عبيدة؛ إن الفصائل المسلحة أخرجت نحو 1000 آلية إسرائيلية عن الخدمة، وأضاف أن الأسلحة التي تستخدمها القسّام هي صناعة عسكرية للكتائب.

وفيما يتعلق بالأسرى والرهائن، قال أبو عبيدة إن عديداً منهم قُتل ومَن بقي في خطرٍ كبير، ويتحمّل الجيش الإسرائيلي هذه النتيجة.

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