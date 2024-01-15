استمرار خدمات "الملك سلمان للإغاثة" لمساعدة الشعوب الصديقة

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تمكين أسر معيلات الأيتام

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ نشاط التمكين مقابل التعليم لتدريب وتمكين أسر معيلات الأيتام، وذلك ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).وجرى أمس الأول تزويد المشاركات بالمهارات الأساسية في مجالي الخياطة والتطريز وصناعة الأغذية والمعجنات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب.ويهدف المشروع إلى تدريب وتمكين أسر معيلات الأيتام من خلال تزويدهن بالمهارات الحياتية والمهنية المختلفة، من خلال إقامة 14 دورة تعليمة وتدريبية في عدد من المجالات، منها الخياطة والتطريز وصناعة البخور والعطور، والصناعات الغذائية.بالإضافة إلى دورات في التقنية والتصوير، للاعتماد على أنفسهن وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، ما يسهم في عودة بناتهن واستمرارهن في العملية التعليمية.يستفيد من المشروع 280 متدربة في محافظات لحج وأبين ومأرب وحضرموت وسقطرى.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتمكين أسر الفتيات المتسربات من التعليم وتحسين وضعهم المعيشي.قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 192 مستفيدًا خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر الماضي.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 12 حالة، وعيادة الطوارئ 139 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 34 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 179 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 550 سلة غذائية في مدريتي ميوند العليا وميوند السفلى بولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 3.300 فرد، بواقع 550 أسرة من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الأمن الغذائي في الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة بمختلف أنحاء العالم.واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.وجرى توزيع 880 سلة غذائية في منطقة جامشورو بإقليم السند، استفاد منها 6.160 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.