شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جمعيات السكر يطرح التجارب العلاجية الناجحة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جمعيات السكر بمقر الجمعية الأهلية لداء السكري في بريدة أمس الأحد، اجتماعها الثاني لرؤساء مجالس الإدارات الصحية على مستوى محافظات ومدن المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ببريدة سليمان الفايز، أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات، أهمها تثبيت هذا الاجتماع ليكون سنويًا، وطرح التجارب الناجحة والممارسات المتميزة على مستوى الجمعيات، ومناقشتها لتكون نقطة مشاركة بين هذه الجمعيات، وتبني مثل هذه التجارب،

كذلك توحيد الصوت الإعلامي للجمعيات ليصل إلى مريض السكر على مستوى الوطن، وتجويد الرسالة الإعلامية، لتكون منطلقة من لجان علمية متخصصة.

خطة عمل لتوحيد الجهود

كما جرى خلال الاجتماع اتخاذ عدد من التوصيات، منها إقامة المؤتمر الأول لعام 2024، على أن يجري تدويره سنويًا بين الجمعيات بالمناطق، وطرح خطة عمل لتوحيد الجهود والمواد التوعوية والتثقيفية وعرضه على رؤساء المجالس.



تصوير شبكية قاع العين

واتُفق أيضًا على طرح التجارب الناجحة في الاجتماعات الدورية واعتمادها بصفتها جزءًا من النقاش المستمر، واعتماد الاجتماع القادم للجمعيات الخيرية للسكري في المدينة المنورة في شهر يناير 2025.

وكانت جمعية سكر في المدينة المنورة قد نجحت في تصوير شبكية قاع العين وربطه بالذكاء الاصطناعي، وهي تعد أول جمعية على مستوى الشرق الأوسط تستخدم هذه الطريقة في العيادة المتنقلة في التعامل مع المرضى عبر العيادة المتنقلة.

والوصول إلى المرضى في مقر إقامتهم، وتقديم هذه الخدمات النوعية خاصة في معالجة اعتلال الشبكية.