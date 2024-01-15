شكرا لقرائتكم خبر عن من المملكة إلى العالم.. "مقرأة الحرمين" مشروع لتعليم القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقرأة الحرمين الشريفين، التي تُعد مشروعًا عالميًا لتعليم كتاب الله عز وجل للمسلمين في شتى أنحاء العالم، عبر أحدث تقنية تتيح للمستفيد تصحيح التلاوة وإتقان التجويد وإتمام الحفظ والمراجعة ما بعد الحفظ بـ6 لغات، وهي (العربية والإنجليزية والأوردية والإندونيسية والملاوية والهوساوية).

إضافة إلى الحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات العشرة المتواترة على مدار الساعة، عبر تطبيقهم الموحد (مقرأة الحرمين).

برامج المواد التعليمية

وتتضمن المقرأة العديد من برامج المواد التعليمية المتاحة، ومنها تصحيح التلاوة، والحفظ، والمراجعة، وشرح أحكام التجويد، ومبادئ القراءات، وجلسات التلاوة، والمتابعة التعليمية، وحلقات البث المباشر.

ويمكن التسجيل في المقرأة عن طريق الموقع الإلكتروني هنا.