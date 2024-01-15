الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم غائمًا جزئيًا أو غائمًا على معظم المناطق، مع احتمال تشكل الضباب على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات مكة المكرمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات مكة المكرمة. حركة الرياح حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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