انت الان تتابع "صحة الجوف" تحدد الخطوات والطريقة المثلى لحماية أسنان الطفل من التسوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 5:48 صباحاً

نصحت صحة الجوف باتباع عدد من الخطوات لحماية أسنان الأطفال من التسوس، عبر التنظيف بقطعة شاش مبللة للرضع بعد كل رضعة، وتنظيف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر 6 أشهر مرتين يوميًّا. وحذرت الصحة من أن تسوس الأسنان لدى الأطفال يؤدي إلى فقدانهم للأسنان اللبنية، وتغير مكان الأسنان الدائمة، وضعف النمو والتغذية والصحة النفسية، بالإضافة إلى وجود البكتيريا التي تضعف الأسنان الدائمة. وكانت الصحة قد نصحت في وقت سابق بالحفاظ على صحة الأسنان تحت عنوان "من زانت أسنانه زانت حياته"، لافتة إلى أن آلام الأسنان تتسبب في الغياب عن الدراسة، وصعوبة التنفس الصحيح خلال النوم، وصعوبة نطق الحروف وتناول الطعام.

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