انت الان تتابع التضخم في السعودية ينخفض إلى 1.5% في ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر2023م، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.

كما بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3% خلال عام 2023 مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق2022م. ويعزى هذا بشكل رئيس، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، والتي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.

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