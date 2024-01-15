انت الان تتابع تنبيه لمتداولي التذاكر خارج "webook".. "موسم الرياض": سنلاحق "غرينتا هب" قانونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 6:30 صباحاً

نبّهت إدارة موسم الرياض، كل مَن يقوم بتداول تذاكر موسم الرياض خارج المنصة الرسمية والوحيدة لبيع التذاكر "webook”، بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لعمليات البيع غير النظامية، وأنها ستقوم بمُلاحقة منصة "غرينتا هب" قانونيًا، في إطار حفاظها على حقوق الموسم وزواره. وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أنه "إشارة إلى قيام بعض منصات بيع التذاكر بعديد من التجاوزات المتعلقة بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض، في انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ومخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات؛ تؤكد إدارة موسم الرياض أنها ستقوم بملاحقة منصة (غرينتا هب) قانونيًا". وأضافت: "في الوقت الذي يخلي فيه موسم الرياض مسؤوليته تجاه أي عملية شراء للتذاكر خارج إطار منصة webook، تؤكد إدارة الموسم حرصها الشديد أن تكون فرصة الحصول على تذاكر فعالياتها متاحة للجميع، مشددة على أن منصة webook هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء وإعادة بيع التذاكر لفعاليات موسم الرياض".

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لمتداولي التذاكر خارج "webook".. "موسم الرياض": سنلاحق "غرينتا هب" قانونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.