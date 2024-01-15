انت الان تتابع ما قـاعـدة 0125 للمحافظة على وزن مـثـالي لطـفـلك؟.. "صحي القصيم" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 6:50 صباحاً

كشفت وزارة الصحة أن السمنة عند الأطفال تعد حالةً طبيةً خطيرةً ومشكلةً عالميةً، وتعني زيادة وزن الطفل عن الوزن الصحي نسبةً لطوله وسنه، وبمرور الوقت تُعرّض الأطفال لخطر المشكل الطبية التي يمكن أن تؤثر في صحتهم في المستقبل. ونصح تجمُّع القصيم الصحي باتباع قاعدة 0-1-2-5 لحماية الأطفال من زيادة الوزن. وأوضح التجمُّع أن الوقف التام لاستهلاك المشروبات المحلاة، وتخصيص ساعة واحدة على الأقل يومياً لممارسة النشاط البدني، وتحديد ساعتين على الأكثر لاستخدام الأطفال فوق عمر مخمس سنوات للأجهزة الإلكترونية خلال اليوم خطوات مهمة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من زيادة الوزن. وتابع في إنفوجرافيك توعوي أن تناول الفواكه والخضراوات 5 مرات يومياً على الأقل ضروري جداً لصحتهم. وكانت الصحة قد حذرت من مضاعفات السمنة التي تؤثر في الأطفال (على مدى طويل) ومنها "ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون في الدم تكون غير طبيعية، ومتلازمة الأيض (حالة من مقاومة الأنسولين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية العالية، والسمنة)، وداء السكري من النوع الثاني، وتوقُّف التنفس أثناء النوم (اضطراب متكرر في التنفس الطبيعي أثناء النوم)، واضطرابات نفسية (مثل: القلق والاكتئاب)، إضافة إلى حصوات المرارة".

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