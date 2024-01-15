شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يصل دافوس لترؤس وفد السعودية بالمنتدى الاقتصادي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة دافوس السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

تحديات إقليمية ودولية

وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

قد يهمّك أيضاً

وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.