شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالٌ بقوة 5 ريختر يضرب قبالة ساحل تونغا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 168 كيلومترًا من منطقة أوهونوا، وعلى عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 168 كيلومترًا من منطقة أوهونوا، وعلى عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.