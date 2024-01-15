شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالٌ بقوة 5 ريختر يضرب قبالة ساحل تونغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 168 كيلومترًا من منطقة أوهونوا، وعلى عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

