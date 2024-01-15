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زلزالٌ بقوة 5 ريختر يضرب قبالة ساحل تونغا

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واس - نوكو ألوفا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 168 كيلومترًا من منطقة أوهونوا، وعلى عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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