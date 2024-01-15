"شجعوا أطفالكم على العادات الغذائية الصحية".. رسالة للآباء من "وقاية"

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّهت هيئة الصحة العامة "وقاية"، تزامنًا مع يوم الطفل الخليجي الذي يوافق اليوم 15 يناير، رسالةً للوالدين تدعوهم لتشجيع أطفالهم على اكتساب عادات غذائية صحية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس": "شجعوا أطفالكم على اكتساب عادات غذائية صحية منذ الصغر لنموهم وتطويرهم السليم؛ وذلك بتناول الفواكه والخضروات وتقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات العالية بالدهون والأملاح والمضاف لها السكر".

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