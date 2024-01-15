"الأرصاد": رياح شديدة على عدد من محافظات مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة على محافظات جدة ورابغ وبحرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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