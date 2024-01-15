انت الان تتابع احذر استنشاق الدخان في مكان مغلق.. 4 تأثيرات قد تقودك للوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 8:06 صباحاً

حذّر مستشفى حراء العام، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، من 4 تأثيرات تتفاوت الخطورة على خلايا المخ نتيجة التعرُّض لاستنشاق الدخان في مكان مغلق. وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر في خلايا المخ ويؤدي إلى "الخمول والتثاقل"، و"العجز عن الوقوف والحركة". وتابع التأثيرات، مشيراً إلى "عدم القدرة على طلب الاستغاثة"، و"قد يسبّب الوفاة خلال فترة وجيزة".

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