شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 45 مركبة مهملة في شوارع رأس تنورة لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت لجنة حصر المركبات المهملة والتالفة في محافظة رأس تنورة 45 مركبة في شوارع المحافظة، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة داخل المحافظة بيئياً وأمنياً. حصر المركبات التالفة وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد الجاسم، أن اللجنة تعمل على حصر المركبات المهملة أو التالفة في أنحاء وشوارع المحافظة، وذلك لما تسببه من خطر أمني وبيئي، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.



وأوضح أن هناك آلية تتبعها إدارة البلدية مع السيارات المهملة، التي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها أو لأي أسباب أخرى، حيث أن المرة الأولى يتم وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة وتسليم لوحة المركبة لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الحد من ظاهرة التشوه البصري وأكد أنه تم حصر 45 مركبة، حيث لا زالت أعمال اللجنة قائمة وجاري متابعة باقي المواقع للحد من هذه الظاهرة السلبية لما تسببه تشوه سلبي وبصري.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية 940 وبرنامج «بلاغاتي» والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم.