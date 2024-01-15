شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 66 كلم.. افتتاح طريق "العقير- سلوى" جزئيًا والان نبدء بالتفاصيل



مع تبقي بعض الأعمال بعد التقاطع لربطه بطريق ”سلوى - البطحاء“.



يأتي ذلك ضمن الاعمال المتبقية لتنفيذ طريق الظهران - العقير - سلوي مع التقاطعات البالغ طوله 185 كلم والذي يختصر زمن التنقل بين محافظات المنطقة الشرقية، ودول

تسهيل حركة المسافرين

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن افتتاح الطريق جزئياً يأتي لتسهيل حركة المسافرين وتقليص مدة الرحلة، حيث يربط الطريق بين المنطقة الشرقية ودول الخليج المجاورة، مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير.



وبينت أن الطريق يعد واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي، وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.



ويربط الطريق بين مدينة الدمام ومدينة سلوى، مروراً بمدينة الخبر ومدينة الظهران وشاطئ نصف القمر. ويعتبر طريق العقير - سلوى أحد أهم الطرق الحيوية في المنطقة الشرقية، حيث سيسهم في ربط المنطقة الشرقية بالمنافذ الحدودية مع قطر والامارات مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير. الدمام - شريف احمد - افتتحت الهيئة العامة للطرق، طريق "العقير- سلوى" حتى تقاطعه مع طريق ”الهفوف - سلوى“ بشكل جزئي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال سفلتة طبقة السطح بطول 66 كيلومتراً في الاتجاهين.مع تبقي بعض الأعمال بعد التقاطع لربطه بطريق ”سلوى - البطحاء“.يأتي ذلك ضمن الاعمال المتبقية لتنفيذ طريق الظهران - العقير - سلوي مع التقاطعات البالغ طوله 185 كلم والذي يختصر زمن التنقل بين محافظات المنطقة الشرقية، ودول مجلس التعاون الخليجي . يحتوي المشروع ايضا علي تقاطع علوي وكوبري علوي بنموذج ورقة برسيم بين طريقي العقير - سلوى - البطحاء وطريق الهفوف - سلوى.وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن افتتاح الطريق جزئياً يأتي لتسهيل حركة المسافرين وتقليص مدة الرحلة، حيث يربط الطريق بين المنطقة الشرقية ودول الخليج المجاورة، مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير.وبينت أن الطريق يعد واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي، وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.ويربط الطريق بين مدينة الدمام ومدينة سلوى، مروراً بمدينة الخبر ومدينة الظهران وشاطئ نصف القمر. ويعتبر طريق العقير - سلوى أحد أهم الطرق الحيوية في المنطقة الشرقية، حيث سيسهم في ربط المنطقة الشرقية بالمنافذ الحدودية مع قطر والامارات مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير.