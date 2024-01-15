سمو محافظ الأحساء يقلّد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 9:52 صباحاً

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمكتب سموّه بمقر المحافظة ، اليوم “ ‏الاثنين “ ، مدير مرور محافظة الأحساء العميد خالد بن فالح الرشيدي ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد. وهنأ سموّه، العميد الرشيدي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن. من جانبه، عبّر مدير مرور محافظة الأحساء العميد الرشيدي ، عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، معربًا عن امتنانه لسمو محافظ الأحساء على تقليده رتبته الجديدة وتوجيهاته السديدة.

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