"اليوم" تحصل على الصور الأولى لطريق "العقير- سلوى" بعد افتتاحه جزئيًا

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن افتتاح الطريق جزئياً يأتي لتسهيل حركة المسافرين وتقليص مدة الرحلة، حيث يربط الطريق بين المنطقة الشرقية ودول الخليج المجاورة، مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير.وبيّنت أن الطريق يعد واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي، وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.ويربط الطريق بين مدينة الدمام ومدينة سلوى، مروراً بمدينة الخبر ومدينة الظهران وشاطئ نصف القمر. ويعتبر طريق العقير - سلوى أحد أهم الطرق الحيوية في المنطقة الشرقية، حيث سيسهم في ربط المنطقة الشرقية بالمنافذ الحدودية مع قطر والامارات مروراً بشاطئ نصف القمر والعقير.