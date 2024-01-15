شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم عسير" تنفذ برنامجًا متخصصًا لاكتشاف مواهب طلبة المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

التعرف على مواهب الطلبة وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الطلبة والتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030. التركيز على المعلمين والطلبة ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسة، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وأولياء أمورهم، عبر أربع رحلات علمية متنوّعة تتضمن الرحلة الأولى "اكتشف ذاتك"، والثانية "اكتشف خياراتك المهنية"، فيما الرحلة الثالثة "حدد خياراتك المهنية"، وصولاً للرحلة الرابعة "ارسم خطتك المهنية"، إضافة إلى الرحلة الموجهة للمعلمين والمعلمات بعنوان "كيف أدعم طلابي مهنياً"، فيما وجّه لأولياء الأمور بعنوان "كيف أدعم أبنائي مهنياً". الدمام - شريف احمد - نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين-بنات"، برنامجًا للطلاب والطالبات بعنوان "اكتشف مسارك الموجّه للمرحلة الثانوية"، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك" ووزارة التعليم.وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الطلبة والتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسة، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وأولياء أمورهم، عبر أربع رحلات علمية متنوّعة تتضمن الرحلة الأولى "اكتشف ذاتك"، والثانية "اكتشف خياراتك المهنية"، فيما الرحلة الثالثة "حدد خياراتك المهنية"، وصولاً للرحلة الرابعة "ارسم خطتك المهنية"، إضافة إلى الرحلة الموجهة للمعلمين والمعلمات بعنوان "كيف أدعم طلابي مهنياً"، فيما وجّه لأولياء الأمور بعنوان "كيف أدعم أبنائي مهنياً".