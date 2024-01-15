ليالي القيصرية.. المهرجان الأطول

عوائد اقتصادية
أبان بوشل لـ«دوت الخليج»، أن الأمانة، وضعت ضمن أجندة أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية، استثمار تراث الأحساء الثقافي، وتوظيف مكوناته الثرية، في تحقيق عوائد اقتصادية، من خلال مشروعات ثقافية نقوم عبرها بدمج التراث الثقافي الأحسائي في عملية التنمية وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا أن أمانة الأحساء، تسعى في أولى تلك الخطوات إلى إحياء وتطوير وسط الهفوف التاريخي، عبر تكاملية مع الجهات المعنية، لاسيما أن وسط الهفوف يتضمن في باطنه العديد من المواقع التاريخية والتراثية والمتميزة بين الطرز المعماري الفريد من نوعه.
فرصتان تحسينيتان
أمام ذلك، طرح عضو المجلس البلدي السابق في الأحساء، عضو الفريق التنفيذي في الأحساء المبدعة علي السلطان، فرصتي تحسين في المهرجان، وهما: إتاحة الفرصة لمتاجر «القيصرية» التي يتجاوز عددها 400 متجرًا، بالإضافة إلى المتاجر القريبة من القيصرية بعمل حسومات في المبيعات، والمزيد من عروض التسوق، وتقديم جوائز كبرى في المشتريات، وسحوبات ضخمة، وفرصة التحسين الأخرى، إدخال سوق الحرفيين القريب من القيصرية ضمن الفعاليات، وكذلك الاستفادة من شارع الحدادين بتنفيذ حزمة من الفعاليات، وبتلك الخطوة إضافة المزيد من المساحات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.
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