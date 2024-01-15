السجن لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية داخل حقيبة

أصدرت النيابة العامة اليوم الاثنين بيانًا أوضحت فيه أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مقيم متهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب.

وقال البيان إن المتهم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراط، وزنها قرابة الـ 2 كيلوجرامًا، عبر أحد المطارات الدولية.

وأضاف البيان أن المتهم أخفى السبائك بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.

ونتيجة لجهود الجهات الأمنية تم القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمًا بإدانته بما نسب إليه وعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة الذهب وإبعاده خارج السعودية بعد انتهاء مدة سجنه.