شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم بداية الشبط وبدايته يزداد فيها البرد والصقيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين 3 رجب 1445هـ بداية الشبط يوافق 15 يناير، لافتًا إلى أن عدد أيامها 26 يوما.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أن نجومها (النعائم-البلدة)؛ حيث يبدأ النهار يطول والليل يقصر عكس المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار، مضيفًا أنه: “إذا كانت المربعانية بداية البرد فالشبط ذروة البرد إذا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري مع رياح لذا تسمى عند العامة “مقرقع البيبان”.

وأضاف: “النجم الأول من الشبط هو النعائم.. بدايته الاثنين 3 رجب 1445هـ، أيامه 13 يوماً، يزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم أين المشمرون؟” كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل”.

وتابع: “لا يُزرع فيه شيء لشدة برودته ويُستحسن فيه تسميد النباتات المستديمة وتقليم اليابس، تبدأ النخيل البواكير في الطلوع، وفي الغالب بردها جاف فيكون وقعها على الجسم أقوى لأنه معلوم أن الرطوبة تخفف من وقع البرد على الجسم كما حدث في المربعانية”.

واستطرد: “يوافق بداية النجم الأول من الشبط طالع النعائم حسب النماذج العددية للطقس من هذا الأسبوع حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المملكة والخليج، وتعتبر الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ”.