انت الان تتابع حالة نادرة.. نعجة تلد 6 حملان في تركيا جميعها بصحة جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 10:52 صباحاً

في حالة نادرة الحدوث، وضعت نعجة في ولاية جناق قلعة غربي تركيا، 6 حملان. وقال المزارع حسن باريش، الذي يعيش في قرية "كتشي أغيلي"، بحسب "الأناضول": إن هذه الواقعة تحدث لأول مرة رغم عمله في تربية الأغنام مدة 60 عامًا؛ مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للخراف جيدة. ويشار إلى أن الأغنام عادة ما تضع صغيرين أو ثلاثة في كل موسم ولادة؛ إلا أن وضعها لستة حملان وجميعها في صحة جيدة؛ أمر نادر للغاية.

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