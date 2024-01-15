الصين تعلن رفضها الحازم لأي تواصل رسمي بين أميركا وتايوان

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصين، اليوم (الاثنين)، رفضها الحازم لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب استقبال الرئيس المنتخب لاي شينج تي، أمس وفداً أميركياً إثر فوزه بالانتخابات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي: "لطالما عارضت الصين بحزم أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، ولطالما رفضت بحزم تدخل الولايات المتحدة في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال وبأي حجة كانت"، وفقاً لـ"رويترز".

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