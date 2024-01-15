شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة أشخاص بمحافظة جدة لترويجهم الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "أمانة جازان" ترفع 2965 مترًا مكعبًا من مخلّفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم تضبط مخالفًا لنظام البيئة

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.