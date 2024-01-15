مقتل إسرائيلي وإصابة 16 آخرين.. 3 منهم بحالة حرجة في حوادث طعن ودهس في رعنانا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 1:05 مساءً

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل إسرائيلي وإصابة 16 آخرين؛ ثلاثة منهم في حالة حرجة، عقب حوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط "إسرائيل". من جهتها، قالت نجمة داود الحمراء إنها تتعامل مع العديد من الإصابات في شارع حروشوت في رعنانا؛ جراء حادث طعن ودهس، وحادث تدافع في شارع عزوزة على زاوية طريق القدس بالمدينة. ووفق موقع RT قالت الشرطة إن "حدثًا غير عادي يجري في رعنانا، وقوات الشرطة في مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحدث".

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