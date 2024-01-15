شكرا لقرائتكم هيئة التراث: 1000 موقع تراثي مغمور في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري -

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، أن الإحصائيات تشير إلى وجود 1000 موقع تراثي مغمور في المملكة.

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1000 موقع مغمور

وقال الحربش في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، إن هيئة التراث بدأت اتفاقيات مع عدد من الدول والمراكز المحلية والدولية المتميزة، نظرًا لأن سواحل السعودية طويلة جدًا، مؤكدًا أن الإحصائيات المبدئية تشير إلى وجود 1000 موقع تراثي مغمور في المملكة، ونحن في حاجة لمزيد من البحث.

المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة التراث اليوم، أعمال “المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه”؛ الهادف لمناقشة المشاريع البحثية، وتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وبمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والمهتمين في مجالات علوم الآثار والتراث من 14 دولة حول العالم، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمحافظة جدة.

وأكد الدكتور الحربش أن انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقاً من إيمان هيئة التراث بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتراث الوطني، ويُسهم في رسم ملامح تاريخ الشعوب والأمم، ويعكس العلاقات التاريخية بين المملكة والحضارات القديمة.

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