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المرور: انشغالك بالهاتف المحمول يهدد سلامتك أثناء القيادة

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الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بالحذر من عدم الانشغال باستخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، منعًا للحوادث.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنه “انشغالك بالهاتف المحمول أثناء القيادة يهدد سلامتك وسلامة من حولك”.

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أضرار استخدام الجوال أثناء القيادة

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كشفت في وقت سابق، عن الأضرار التي تحدث جراء استخدام الجوال أثناء القيادة، وشملت انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.

كما تضمنت التسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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